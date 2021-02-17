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Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var 17 Şubat 2021?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başladı. Bu kapsamda futbolseverler hangi maçların oynanacağını merak ediyorlar. Peki Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var 17 Şubat 2021?

Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var 17 Şubat 2021?

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16. Turu maçları heyecanı başladı. Bu kapsamda hangi maçların oynanacağı futbolseverlerin ilgi odağında yer alıyor. 

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 17 ŞUBAT 2021?

Borussia Dortmund- Sevilla

Porto- Juventus 

23 ŞUBAT 2021 SALI 

Lazio -Bayern Münih

Atl. Madrid - Chelsea

24 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA

Borussia Mönchengladbach- Manchester City

Atalanta - Real Madrid

Sevilla - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?Sevilla - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?

Porto - Juventus maçı hangi kanalda? Ne zaman? Saat kaçta? Şifresiz mi yayınlanacak?Porto - Juventus maçı hangi kanalda? Ne zaman? Saat kaçta? Şifresiz mi yayınlanacak?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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