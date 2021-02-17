Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var 17 Şubat 2021?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başladı. Bu kapsamda futbolseverler hangi maçların oynanacağını merak ediyorlar. Peki Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var 17 Şubat 2021?
Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16. Turu maçları heyecanı başladı. Bu kapsamda hangi maçların oynanacağı futbolseverlerin ilgi odağında yer alıyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 17 ŞUBAT 2021?
Borussia Dortmund- Sevilla
Porto- Juventus
23 ŞUBAT 2021 SALI
Lazio -Bayern Münih
Atl. Madrid - Chelsea
24 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA
Borussia Mönchengladbach- Manchester City
Atalanta - Real Madrid
Sevilla - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?
Porto - Juventus maçı hangi kanalda? Ne zaman? Saat kaçta? Şifresiz mi yayınlanacak?