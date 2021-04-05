Şampiyonlar Liginde çeyrek final heyecanı: Manchester City - Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esen iki takım Manchester City ve Borussia Dortmund çeyrek finalin ilk maçında kozlarını paylaşacak. Zorlu maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler Manchester City- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtını araştırıyorlar.

MANCHESTER CİTY- BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester City ile Borussia Dortmund maçı 6 Nisan Salı günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak. Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak olan maç, Bein Sports HD 3 ve cbcsport.tv'den canlı olarak yayınlanacak. Maçı Romen hakem Ovidiu Haţegan yönetecek. Haţegan'ın yardımcılıklarını ise Octavian Șovre ve Sebastian Gheorghe yapacak, maçın dördüncü hakemi ise István Kovács olacak. Maçın VAR hakemi ise Marco Di Bello ve AVAR hakemi ise İtalyan Paolo Valeri olacak.

MANCHESTER CİTY- BORUSSİA DORTMUND MUHTEMEL İLK 11'LER

Manchester City'nin Borussia Dortmund maçı muhtemel ilk 11'i şöyle: Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Cancelo; Rodri, Gündoğan; Sterling, Bernardo Silva, Foden; De Bruyne

Borussia Dortmund'un Manchester City maçı muhtemel ilk 11'i şöyle: Hitz; Emre Can, Akanji, Hummels, Guerreiro; Delaney, Bellingham, Dahoud; Tehlike, Reus; Haaland

Öte yandan Manchester City'de Fernandinho ve João Cancelo ilk maçta sarı kart görmeleri durumunda rövanş maçında forma giyemeyecek.

Borussia Dortmund'da ise Haaland sarı kart görmesi durumunda rövanş maçında oynayamayacak.