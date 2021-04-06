Şampiyonlar Ligin'de çeyrek final heyecanı: Porto- Chelsea karşı karşıya! Muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda sürprize imza atarak Cristiano Ronado'lu Juventus'u geçen Porto ile Atletico Madrid'i geçen Chelsea çeyrek final ill maçında karşı karşıya gelecek.

PORTO - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Porto ile Chelsea arasında oynanacak olan maç, 7 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak olan mücadele Bein Sports 3 kanalından şifreli ve cbcsport.tv'den (şifresiz) ekranlara gelecek.

Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán stadyumunda oynanacak olan mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Vinčić'in yardımcılıklarını ise Tomaž Klančnik ve Andraž Kovačič yapacak, maçın dördüncü hakemi ise Matej Jug olacak. Mücadelenin VAR hakemi Polonyalı Pawel Gil, AVAR hakemi ise Tomasz Kwiatkowski olarak duyuruldu.

PORTO - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Porto muhtemel ilk 11: Marchesín; Manafá, Mbemba, Pepe, Zaidu; Grujić, Uribe, Otávio, Corona; Luis Diáz, MaregaMarchesín; Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu; Grujic, Uribe, Otávio, Corona; Marega, Diaz

Porto'da kart cezalısı olan Sérgio Oliveira ve Taremi'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Mbaye maçta forma giyemeyecek.

Chelsea muhtemel ilk 11: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Jorginho, Kovačić, Alonso; Mount, Giroud, Werner

Chelsea'de ise diz sakatlığı bulunan Kante'nin maçta forma giyemeyecek, Pulusic'in durumu maç saatinde belli olacak. Öte yandan Kovačić ve Ziyech ilk maçta sarı kart görmeleri durumunda rövanş maçında forma giyemeyecekler.