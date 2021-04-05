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  3. Şampiyonlar Liginde Çeyrek Final heyecanı: Real Madrid- Liverpool karşı karşıya gelecek

Şampiyonlar Liginde Çeyrek Final heyecanı: Real Madrid- Liverpool karşı karşıya gelecek

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek finalinde Real Madrid ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Peki Real Madrid- Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11'ler...

Şampiyonlar Liginde Çeyrek Final heyecanı: Real Madrid- Liverpool karşı karşıya gelecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Bu kapsamda kupayı en çok kazanan ekip olan Real Madrid ile 2019 yılının şampiyonu Liverpool kozlarını paylaşacak. 

REAL MADRİD- LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid ile Liverpool arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı 6 Nisan Salı günü oynanacak. Santiago Bernabéu Stadyumu'nda Türkiye saati ile 22.00'de  başlayacak olan CBC Sport , Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Alman hakem Felix Brych yönetecek.  Brych'in yardımcılıklarını ise Mark Borsch  ve Stefan Lupp olacak, dördüncü hakem ise Tobias Stieler  olacak. Maçın VAR hakemi Marco Fritz, AVAR hakemi ise Sascha Stegemann olacak. 

REAL MADRİD- LİVERPOOL MUHTEMEL İLK 11'LER

Real Madrid  muhtemel ilk 11: Courtois; Varane, Militao, Nacho; Vazquez, Modric, Casemiro, Kroos, Mendy; Vinicius, Benzema. 

Liverpool muhtemel ilk 11: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Thiago, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.

Tayfun Altuntaş
Editör
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