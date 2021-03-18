Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu! İşte çeyrek finale kalan 8 takım...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu rövanş maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finale kalan takımlar belli oldu.
Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu maçları tamamlandı. 16 takımın birbiriyle eşleşmesinin ardından turu geçen 8 takım çeyrek finalde birbirlerine rakip olacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR
- Bayern Münih (Almanya)
- Real Madrid ( İspanya)
- Chelsea (İngiltere)
- Liverpool (İngiltere)
- Manchester City (İngiltere)
- Paris Saint Germain (Fransa)
- Porto (Portekiz)
- B. Dortmund ( Almanya)