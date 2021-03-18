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  3. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu! İşte çeyrek finale kalan 8 takım...

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu! İşte çeyrek finale kalan 8 takım...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu rövanş maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finale kalan takımlar belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu! İşte çeyrek finale kalan 8 takım...

Avrupa'nın en prestijli futbol turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu maçları tamamlandı. 16 takımın birbiriyle eşleşmesinin ardından turu geçen 8 takım çeyrek finalde birbirlerine rakip olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR

- Bayern Münih (Almanya)

- Real Madrid ( İspanya)

- Chelsea (İngiltere)

- Liverpool  (İngiltere)

- Manchester City  (İngiltere)

- Paris Saint Germain (Fransa)

- Porto (Portekiz)

- B. Dortmund ( Almanya) 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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