Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri çekilen kura sonucu belli oldu.

UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, Devler Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmelerinde karşı karşıya gelecek takımlar belirlendi. Kuraya göre; çeyrek finalde Manchester City - Real Madrid karşılaşmasında turu geçen takım, Lyon -Juventus mücadelesinde tur atlayan ekiple karşılaşacak. Leipzig'in rakibi ise Atletico Madrid oldu. Çeyrek finaldeki diğer karşılaşma ise Napoli-Barcelona ve Chelsea-Bayern Münih maçlarında turlayan takımlar arasında oynanacak. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki son eşleşme ise Atalanta-Paris Saint Germain oldu.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Real Madrid - Manchester City / Lyon - Juventus

Leipzig - Atletico Madrid

Napoli - Barcelona / Chelsea - Bayern Münih

Atalanta - Paris Saint Germain

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Real Madrid - Manchester City / Lyon- Juventus / Napoli - Barcelona / Chelsea - Bayern Münih /

Leipzig - Atletico Madrid / Atalanta - Paris Saint Germain

Kaynak: DHA