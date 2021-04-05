Şampiyonlar Liginde dev maç: Real Madrid- Liverpool karşı karşıya gelecek! Muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Bu kapsamda kupayı en çok kazanan ekip olan Real Madrid ile 2019 yılının şampiyonu Liverpool kozlarını paylaşacak.

REAL MADRİD- LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Real Madrid ile Liverpool arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı 6 Nisan Salı günü oynanacak. Santiago Bernabéu Stadyumu'nda Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak olan CBC Sport , Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Alman hakem Felix Brych yönetecek. Brych'in yardımcılıklarını ise Mark Borsch ve Stefan Lupp olacak, dördüncü hakem ise Tobias Stieler olacak. Maçın VAR hakemi Marco Fritz, AVAR hakemi ise Sascha Stegemann olacak.

REAL MADRİD- LİVERPOOL MUHTEMEL İLK 11'LER

Real Madrid muhtemel ilk 11: Courtois; Varane, Militao, Nacho; Vazquez, Modric, Casemiro, Kroos, Mendy; Vinicius, Benzema.

Liverpool muhtemel ilk 11: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Thiago, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.