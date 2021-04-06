Şampiyonlar Liginde erken final: Bayern Münih - Paris Saint-Germain! İşte muhtemel ilk 11'ler...

Koronavirüs salgının gölgesinde seyircisiz olarak ilk oynanan Şampiyonlar Ligi finali maçında karşı karşıya gelen Fransa'nın devi Paris Saint-Germain ve Almanya'nın devi Bayern Münih bu kez çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.

BAYERN MÜNİH - PARİS SAİNT-GERMAİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasındaki maç 75 bin kapasiteli Alianz Arena'da seyircisiz olarak oynanacak. 7 Nisan Çarşamba günü oynanacak olan maç Türkiye saati ile 22.00'da başlayacak ve Bein Sports 2'den şifreli olarak ve CBC Sport kanalından (şifresiz) canlı olarak yayınlanacak.

Mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Iñigo Prieto, Roberto del Palomar yapacak. Maçın VAR hakemi İspanyol Alejandro Hernández, AVAR hakemi ise Ricardo de Burgos olacak.

BAYERN MÜNİH - PARİS SAİNT-GERMAİN MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Bayern Münih muhtemel ilk 11: Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting.

Bayern Münih'de sakatlıkları bulunan Costa, Lewandowski ve Tolisso kritik maçta forma giyemeyecek.

Paris Saint Germain muhtemel ilk 11: Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Herrera; Di María, Neymar, Mbappé; Kean.

Paris Saint Germain'de ise cezalı olan Paredes'in yanı sıra hasta olan Verratti ve sakatlıkları bulunan Bernat , Florenzi, Icardi ve Kurzawa forma giyemeyecek.



Öte yandan ilk maçta sarı kart görmeleri dışında Gueye, Kurzawa﻿, Neymar ikinci maçta forma giyemeyecek.