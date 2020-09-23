Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Beşiktaş'ı eleyen PAOK, Rusya deplasmanında Krasnodar'a konuk oldu. Mücadelenin 32. dakikasında Pelkas'ın golüyle öne geçen Yunan ekibi üstünlüğü koruyamadı. Krasnodar 39'da Claesson'un golüyle skoru eşitledi.

Maçın sonucunu belirleyen gol 70. dakikada Remy Cabella'dan geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Krasnodar, rövanş için avantajı elde etti. Gecenin diğer maçlarında Salzburg, İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'i 2-1 geçti. Slavia Prag ve Midtjylland ise 0-0 berabere kaldı.

Sonuçlar şöyle:

Krasnodar (Rusya) - PAOK (Yunanistan): 2-1

Maccabi Tel-Aviv﻿ (İsrail) - Salzburg (Avusturya): 1-2

Slavia Prag (Çekya) - ﻿Midtjylland (Danimarka): 0-0

Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle, eleme turları tek maçlı sistem üzerinden oynanmıştı. Ancak Play-Off turunda maçlar 2 ayaklı olarak oynanacak.