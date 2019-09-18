Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. E, F ,G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta grup maçlarında oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu
Napoli - Liverpool: 2-0
Salzburg - Genk: 6-2
F Grubu
Inter - Slavia Prag: 1-1
Borussia Dortmund - Barcelona: 0-0
G Grubu
Lyon - Zenit St. Petersburg: 1-1
Benfica - RB Leipzig: 1-2
H Grubu
Ajax - Lille: 3-0
Chelsea - Valencia: 0-1
Kaynak: İHA
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