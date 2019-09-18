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Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.

Şampiyonlar Ligi’nde grup maçları başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta grup maçları bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. E, F ,G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta grup maçlarında oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Napoli - Liverpool: 2-0

Salzburg - Genk: 6-2

F Grubu

Inter - Slavia Prag: 1-1

Borussia Dortmund - Barcelona: 0-0

G Grubu

Lyon - Zenit St. Petersburg: 1-1

Benfica - RB Leipzig: 1-2

H Grubu

Ajax - Lille: 3-0

Chelsea - Valencia: 0-1

Kaynak: İHA

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