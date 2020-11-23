UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarının 4. haftası yarın oynanacak mücadelelerle başlayacak. Türkiye'yi, Devler Ligi'nde temsil eden tek takım olan Medipol Başakşehir de deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta maçları yarın ve 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin, bu sahnedeki tek temsilcisi Başakşehir, H Grubu'nda yarın TSİ 23.00'te Manchester United'ın konuğu olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı şöyle:

Yarın

20.55 Rennes - Chelsea

20.55 Krasnodar - Sevilla

23.00 Lazio - Zenit

23.00 Borussia Dortmund - Club Brugge

23.00 Dinamo Kiev - Barcelona

23.00 Juventus - Ferencvaros

23.00 Paris Saint-Germain - Leipzig

23.00 Manchester United - Medipol Başakşehir

25 Kasım Çarşamba

20.55 Borussia Mönchengladbach - Shakhtar Donetsk

20.55 Olympiakos - Manchester City

23.00 Bayern Münih - Salzburg

23.00 Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova

23.00 Inter - Real Madrid

23.00 Olympique Marsilya - Porto

23.00 Ajax - Midtjylland

23.00 Liverpool - Atalanta