Gelinim Mutfakt Duvaklı Pilav tarifi | Duvaklı Pilav nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Şampiyonlar Ligi’nde haftanın maçlarıGelinim Mutfakta Nurcan Çonkuroğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? 23 Kasım PazartesiHafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman, hafta sonu var mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman?Almanya haddini aştı: Askerler Türk yardım gemisini basıp arama yaptı!70'den fazla ülke gezen adam tam 10 dil biliyor ama sokaklarda yaşıyor!Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyada yürek hoplattı !CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve oğlunun test sonucu pozitif çıktıKaza sonrası aracından özür dilemek için indi, başka bir aracın çarpmasıyla canından oldu
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi’nde haftanın maçları

Şampiyonlar Ligi’nde haftanın maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarının 4. haftası yarın oynanacak mücadelelerle başlayacak.

Şampiyonlar Ligi’nde haftanın maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarının 4. haftası yarın oynanacak mücadelelerle başlayacak. Türkiye'yi, Devler Ligi'nde temsil eden tek takım olan Medipol Başakşehir de deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. hafta maçları yarın ve 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Türkiye'nin, bu sahnedeki tek temsilcisi Başakşehir, H Grubu'nda yarın TSİ 23.00'te Manchester United'ın konuğu olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın programı şöyle:

Yarın

20.55 Rennes - Chelsea

20.55 Krasnodar - Sevilla

23.00 Lazio - Zenit

23.00 Borussia Dortmund - Club Brugge

23.00 Dinamo Kiev - Barcelona

23.00 Juventus - Ferencvaros

23.00 Paris Saint-Germain - Leipzig

23.00 Manchester United - Medipol Başakşehir

25 Kasım Çarşamba

20.55 Borussia Mönchengladbach - Shakhtar Donetsk

20.55 Olympiakos - Manchester City

23.00 Bayern Münih - Salzburg

23.00 Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova

23.00 Inter - Real Madrid

23.00 Olympique Marsilya - Porto

23.00 Ajax - Midtjylland

23.00 Liverpool - Atalanta

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT