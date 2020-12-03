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  3. Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem: Stephanie Frappart

Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem: Stephanie Frappart

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Dinamo Kiev arasındaki maçı kadın hakem Stephanie Frappart yönetti.

Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem: Stephanie Frappart

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Dinamo Kiev arasındaki maçı kadın hakem Stephanie Frappart yönetti. Frappart böylece erkekler Şampiyonlar Ligi'nde görev alan ilk kadın hakem oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında milli futbolcu Merih Demiral'ın takımı Juventus sahasında Dinamo Kiev ile karşılaştı. Bu mücadelede bir ilk yaşadı. Müsabakada kadın hakem Stephanie Frappart görev aldı. Frappart böylece erkekler Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalan ilk kadın hakem oldu. Fransız hakemin yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Mehdi Rahmouni yaptı.

Stephanie Frappart, 2019 yılında İstanbul'da Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa maçını da yönetmişti.

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Karşılaşmayı İtalyan ekibi 3-0'lık skorla kazandı ve puanını 12'ye çıkardı. Juventus'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Federico Chiesa, 57. dakikada Cristiano Ronaldo ve 66. dakikada da Alvaro Morata kaydetti. Ukrayna temsilcisi ise 1 puanda kaldı.

Milli futbolcu Merih Demiral, mücadeleye 11'de başladı ve 69. dakikada yerini Radu Dragusin oyuna dahil oldu.

Müsabakada 1 gol kaydeden Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 750. gol sevincini yaşadı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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