UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Devler Ligi'nde gruplara kalacak son takımları belirleyecek olan gecede, 3 kritik mücadele bulunuyor. Futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlar TSİ 22.00'da başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde Salı ve Çarşamba günü oynanacak maçlarından gruplara kalan son 6 takımda belli olmuş olacak. Peki, Ferencvaros - Molde, Dynamo Kiev - Gent ve Omonia - Olympiakos maçları hangi kanalda? Saat kaçta? Detaylar haberimizde...

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI...

22:00 Ferencvaros - Molde (beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.)

TOP 3-3

22:00 Dynamo Kiev - Gent (beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.)

TOP 2-1

22:00 Omonia - Olympiakos (beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.)

TOP 0-2