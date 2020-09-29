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  3. Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turu oynanıyor!

Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turu oynanıyor!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Gruplara kalmak için son aşama olan Play-Off turunda ikinci maçlar bugün oynanacak. 3 kritik mücadelenin sahne alacağı gece, futbolseverleri bekliyor. Peki, Ferencvaros - Molde, Dynamo Kiev - Gent ve Omonia - Olympiakos maçları hangi kanalda? Saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turu oynanıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Devler Ligi'nde gruplara kalacak son takımları belirleyecek olan gecede, 3 kritik mücadele bulunuyor. Futbolseverler tarafından merakla beklenen maçlar TSİ 22.00'da başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde Salı ve Çarşamba günü oynanacak maçlarından gruplara kalan son 6 takımda belli olmuş olacak. Peki, Ferencvaros - Molde, Dynamo Kiev - Gent ve Omonia - Olympiakos maçları hangi kanalda? Saat kaçta? Detaylar haberimizde...

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GÜNÜN MAÇLARI...

22:00 Ferencvaros - Molde (beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.)
TOP 3-3
22:00 Dynamo Kiev - Gent (beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.)
TOP 2-1
22:00 Omonia - Olympiakos (beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.)
TOP 0-2

Onur Çelik
Spor Editörü


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