Şampiyonlar Ligi'nin yapısı sil baştan değişiyor! Maç ve takım sayısı artıyor! İşte düşünülen yeni sistem

Avrupa ve dünya futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin formatının değişeceği konuşulmaya başladı. Yeni sisteme göre grup aşamasında ve eleme turları öncesinde oynanan karşılaşmaların sayısının artması düşünülenler arasında yer alıyor. Belirlenen 3 kriterin değişmesi beklenmiyor.

İşte değişmesi beklenmeyenler:

- Turnuvanın hafta içi oynanacak.

- Turnuvaya katılacak takımlar ulusal liglerdeki performansları kapsamında belirlenecek.

- Ulusal liglerdeki takım sayısı aynı kalacak.

İSVİÇRE SİSTEMİ

Turnuvaya katılacak takım sayısının 36'ya çıkarıldığı ve İsviçre sistemi" olarak bahsedilen bir model üzerinde durulduğu iddia ediliyor. Yeni sisteme göre grup aşamasındaki maç sayısı 6'dan 10'a yükselecek. Grup aşamasının nasıl şekilleneceği netleşmezken takımların altışarlı olarak 6 gruba ayrılıp, rövanş usulü 10 maç oynaması ihtimaller arasında yer alıyor.

GRUP KARŞILAŞMALARININ FORMATI

Grup karşılaşmalarının, ülke ayrımı olmaksızın 10 farklı takıma karşı oynanması teklifi de masada. Bu seçenek tercih edilirse ekipler, 4 ayrı torbaya ayrılacak. 1. torbadaki takımlar, 1. torbadan 2, 2 ve 3. torbadan 3'er, 4. torbadan 2 rakiple, 2. torbadaki takımlar, 1 ve 4. torbalardan 3'er, 2 ve 3. torbalardan 2'şer rakiple, 3. torbadaki takımlar, 1 ve 4. torbalardan 3'er, 2 ve 3. torbadan 2'şer rakiple, 4. torbadaki takımlar ise 1 ve 4. torbalardan 2'şer, 2 ve 3. torbalardan ise 3'er rakiple karşılaşacak.

MAÇLAR 3 GÜN BOYUNCA OYNANACAK

Yeni turnuva düzeninin 2024'ten 2033'e kadar sürmesi planlanıyor. Bu kapsamda maçlar, salı ve çarşamba günlerinin dışında perşembe günleri de oynanacak.

Grup karşılaşmaları sonucu puan tabloları birleştirilecek ve ilk 8 sıradaki kulüp, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 9 ila 24. sırada yer alan 16 takım ise turu atlayan diğer 8 ekip arasına girmek için kendi aralarında eleme usulü maçlar yapacak.

MAÇ SAYISI 200'ÜN ÜSTÜNE ÇIKACAK

Eski sistemde finalistler 13 karşılaşmaya çıkarken, bu statüde finale yükselmek için en az 17 müsabaka oynamak gerekecek. Turnuvadaki toplam maç sayısı ise 125'ten 200'ün üstüne çıkacak.

Şampiyonlar Ligi'nin mevcut düzenine göre bir ülkeden en fazla 4 kulüp turnuvaya katılabiliyor. Yeni sisteme göre 4 büyük ligdeki (İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya) katılımcı sayısının 5 veya 6 olacağı öne sürülüyor. Ligi ilk 2'de bitiren takımların doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gittiği Fransa'nın direkt katılımcı sayısının da 3'e çıkması planlanıyor.

PUAN ÖLÇÜTÜNÜ KARŞILAMAYAN ÜLKELER İÇİN EK KONTENJAN

UEFA'nın puan sıralaması ölçütünü karşılayamayan ülkeler için ek kontenjan düşünülüyor. Bu ülkeler arasından birkaç takım daha UEFA kulüp puanına göre turnuvaya dahil edilmek isteniyor.

Yeni statüde ayrıca grup aşamasını ilk 24 içinde bitiren kulüplerin, sonraki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanması, 25 ila 36. sıralardaki takımların ise küme düşmeme maçları oynaması öngörülüyor. Fakat bu konu henüz netlik kazanmış değil.

(AA)