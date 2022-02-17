Şampiyonlar madalyalarını aldı: Hentbol Turnuvalarında Mücadele Sona Erdi

Pendik Belediyesinin Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Pendik İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlediği Pendik Okul Sporları Hentbol Turnuvaları’nda final maçları yapıldı.

DERECE YAPAN TAKIMLAR MADALYALARIN SAHİBİ OLDU

Turnuvalarda 21 takım mücadele etti. Turnuvalarda 336 ortaokul ve lise öğrencisi madalya ve şampiyonluk için yarıştı. Küçük Kız,Küçük Erkek,Yıldız Kız,Yıldız Erkek ve Genç Erkek kategorilerinde maçlar düzenlendi. Turnuvalar sonrası ilk 4’e girerek derece yapan tüm takımlara madalyaları ve hediyeleri takdim edildi.