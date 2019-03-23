Şampiyonlar Teknofest’e hazırlanıyor

Dünya'nın en büyük ikinci havacılık festivali TEKNOFEST İstanbul organizasyonunun ikincisi için geri sayım sürerken, "Alçak irtifa Roket" kategorisinde geçen yıl birinci olan Ula Gökova Adile Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Roket takımı ekibi, bu yıl da birincilik için çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl biri uzun mesafe, ikisi kısa mesafe olmak üzere üç kategoride yarışlara katılan ekibin hedefi üç kategoride de birincilik.

Üç takımdan oluşan ekip roketleri kendi tasarlıyor, paraşütleri de kendileri dikiyor. Okuldaki atölyede hummalı bir çalışma içine giren Gökova Adile Mermerci Anadolu Lisesi Roket takımı, roket rampası, paraşütler ve roket tasarımını da teknolojiyi kullanarak kendileri üretiyor. Açık alanda sürekli deneme atışları yapan ekibin tamamı aynı okulda öğrenci.

Roketlerin paraşütlerini hazırlayan öğrencilerden Beste Daş, "Şu anda Roket için paraşütleri hazırlıyoruz. Geçen seneki paraşüt modelinden yola çıkarak yeni paraşütler üretiyoruz. İlk olarak çizgi bölgelerini telliyoruz. Sonra dikiyoruz ve hazır hale getiriyoruz. Hazırladığımız paraşütler yarışmaya katılacak Gökova 3 bin, 1502, 1501 roketleri için" dedi.

Orkun Tagkur, isimli öğrenci Roketin tasarımı ile uğraştığını söylerken, geçen yılki roket takımında yer alan öğrenciler, "Geçen sene Teknofest yarışmasında alçak irtifa kategorisi birincisiyiz. Geçen seneye göre bu sene biraz daha tedarikli olduk. Makinelerimiz ve gerekse roket konusunda tecrübemiz de oldu. Busene üç farklı takımda katıldık. 1501, 1502 ve 3 bin olmak üzere. Üç farklı kategoride de birinci olmayı düşünüyoruz birinci, ikinci ve üçüncü olarak. Dereceye girip geleceğiz. Planlarımız bu. Çalışmalarımız hızla devam ediyor"

30 yıldır model uçak ve roket konusunda çalışmalar yapan Gökova Model Havacılık ve Uzay Kulübü Rehber öğretmeni Can Gökovalı, bu yıl da hedeflerinin üç kategoride de derece yapmak olduğunu söyledi. Gökovalı, "Bizim bir hayalimiz vardı. Küçük roketler yapıyorduk, daha büyüğünü yapabilir miyiz diye düşünüyorduk ki, Teknofest'ten haberdar olduk. 2018 yılında Teknofest yarışmasına katıldık ve alçak irtifada Türkiye birincisi olduk. Bu yıl aldığımız tecrübe ile edindiğimiz bilgilerde üç takım birden hazırlanıyoruz. İkisi alçak irtifada, birisi yüksek irtifada olmak üzere. Yine iddialıyız, çok değişik, çok farklı farklı şeyler yapıyoruz. Artık çıtanın yükselmesini, önümüzdeki yıllarda daha yüksek irtifalarda, daha farklı göreler olmasını heyecanla bekliyoruz. Geçen sene biraz korkarak yaklaşmıştık olaya, ama daha önce edindiğimiz, 30 yıllık benim tecrübem, öğrencilerimin bu işe sahiplenmesi sonucunda birinci olduk. Bu sene daha da bilinçliyiz. 2019 yılındaki Teknofest yarışması şu anda başladı. Katılımlar sona erdi. 570 takım yarışmaya başvurdu. Bunlardan üçü de Gökova Adile Mermerci Mesleki Teknik Anadolu Lisesi" dedi.

Kaynak: İHA