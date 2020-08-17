Koronavirüs salgını dolayısıyla oldukça uzun süren 2019-2020 Şampiyonlar Ligi serüveninde sona çok yaklaşıldı. Yarı final mücadelelerin başladığı haftada ilk maç Leipzig-PSG arasında oynandı. Alman ekibi RB Leipzig, 33 yaşındaki teknik direktörü Julian Nagelsmann ile tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Ancak Thomas Tuchel'in yönettiği PSG'yi geçemedi. İki Alman teknik direktörün kozlarını paylaştığı yarı finalde kazanan tecrübeli teknik adam Tuchel oldu.

Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün taraf olan Paris Saint Germain, rahat bir skorla finalin kapısını açtı. Çeyrek finalde Atalanta karşısında geri dönüşü başlatan Marquinhos, Leipzig karşısında da PSG'nin gol perdesini açan isim oldu. Marquinhos'un golü ile 13. dakikada öne geçen PSG, maçın kalan kısmında da üstünlüğünü korudu.

İLK YARI BİTMEDEN 2-0

Karşılaşmayı ilk yarı düdüğü çalmadan 2-0'a getiren PSG'de golü 42. dakikada Angel Di Maria kaydetti. İlk yarının son anlarında gelen bu gol Leipzig'in moralini kötü etkileyerek maçın geri kalanında oyundan düşmesine neden oldu.

İkinci yarıya da üstün başlayan PSG, 56. dakika Juan Bernat'ın golüyle maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla tarihinde ilk kez finale yükselen Fransa devi PSG, yarın akşam oynanacak Lyon-Bayern Münih maçının ardından finaldeki rakibini öğrenecek.

MAÇIN 11'LERİ

Leipzig XI: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Mukiele, Laimer, Kampl, Angelino, Sabitzer, Nkunku, Dani Olmo, Poulsen.

PSG XI: Rico, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Paredes, Herrera, Di Maria, Neymar, Mbappe.

Lyon - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Muhtemel 11'ler

Leipzig, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi yarı finalinde!

Lyon, City'yi devirdi yarı finale çıktı

Bayern Münih, Barcelona'yı parçaladı: 8-2

PSG'den mucize geri dönüş!