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  3. Şampiyonluğu kimselere bırakmadı! Ayşe Begüm Onbaşı cimnastikte sezona 3 Türkiye şampiyonluğu ile başladı

Şampiyonluğu kimselere bırakmadı! Ayşe Begüm Onbaşı cimnastikte sezona 3 Türkiye şampiyonluğu ile başladı

Ayşe Begüm Onbaşı, Manisa’da düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda bir kez daha Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Onbaşı, " Bu yoğun takvimde ilk hedefim, Avrupa ve dünya şampiyonaları öncesinde Türkiye şampiyonluğuna bir kez daha ulaşmaktı. Hedefime de ulaşabildiğim için çok mutluyum" dedi.

Şampiyonluğu kimselere bırakmadı! Ayşe Begüm Onbaşı cimnastikte sezona 3 Türkiye şampiyonluğu ile başladı

Aerobik cimnastik dalında Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Manisa’da düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda bir kez daha Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Red Bull açıklamasına göre, aerobik cimnastik disiplininde Türkiye’nin en başarılı sporcusu olan Ayşe Begüm Onbaşı; madalyalarına yenilerini Türkiye Şampiyonası’nda ekledi.

Manisa’daki Muradiye Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Red Bull sporcusu, organizasyonu 3 altın madalya ile noktaladı. Aerobik cimnastik disiplininde Dünya ve Avrupa şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı, son şampiyon unvanı ile mücadele ettiği Büyük Kadınlar kategorisinde altın madalyaya uzandı. Onbaşı, Karışık Çiftler ve Trio kategorilerinde de zirveyi kimseye bırakmayarak 2021 sezonuna 3 altın madalya ile başlamış oldu.

"İLK HEDEFİME ULAŞTIM"

Ayşe Begüm Onbaşı, aktif yarışmalara uzun süre verilen ara sonrasında çok önemli bir başarıya imza attığını belirterek, "Bu sene eğer şartlar izin verirse çok yoğun bir program bizi bekliyor. Bu yoğun takvimde ilk hedefim, Avrupa ve dünya şampiyonaları öncesinde Türkiye şampiyonluğuna bir kez daha ulaşmaktı. Hedefime de ulaşabildiğim için çok mutluyum. Umarım bu sene kendime koyduğum diğer hedeflere de bir bir ulaşıp bana inanan ve destekleyen herkesi gururlandırmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

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