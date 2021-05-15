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Şampiyonluk kutlaması olacak mı 2021? Şampiyonluk kutlamaları yasak mı 2021?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan şampiyonluk kutlamaları genelgesinin ardından vatandaşlar, Şampiyonluk kutlaması olacak mı 2021? Şampiyonluk kutlamaları yasak mı 2021? sorularını internette çokça aratmaya başladı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

Şampiyonluk kutlaması olacak mı 2021? Şampiyonluk kutlamaları yasak mı 2021?

Şampiyonluk kutlaması olacak mı 2021? Şampiyonluk kutlamaları yasak mı 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından sıkça aratılanlar arasında geldi. Biz de konuylai ilgili tüm bilgileri haberimiz de yer verdik.

21 takımlı Süper Lig’de şampiyon bugün oynanacak maçlarla belli olacak. Lider Beşiktaş 81 puana sahipken 2 averaj üstünlüğü ile ilk sırada yer alıyor. İkinci sıradaki Galatasaray da 81 puana sahip ancak iki averaj daha az olduğu için ikinci sırada konumlandı. 79 puanlı Fenerbahçe ise üçüncü sırada şampiyonluk şansını zorlayacak.

Saat 20:30’da oynanacak bu mücadelelerle lig tamamlanmış olacak. Saat 22:15’te 2020-2021 sezonunun galibi ortaya çıkacak. 

Şampiyonluk kutlaması olacak mı 2021? Şampiyonluk kutlamaları yasak mı 2021?

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI OLACAK MI 2021? ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI YASAK MI 2021? 

İçişleri Bakanlığı’ndan şampiyonluk kutlamaları ile ilgili genelge yayınlandı. Buna göre cadde, sokak ve meydanlarda şampiyonluk kutlaması yapılamayacak. Stadyumlarda ise belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli olacak.

Kutlamaya katılarak tam kapanma kurallarını ihlal eden kişiler hakkında idari işlem yapılacak. Kısıtlama kurallarını ihlalden para cezası kesilecek.

15 MAYIS CUMARTESİ SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

-Göztepe – Beşiktaş maçı beIN SPORTS HD 1(Hakemi Fırat Aydınus)
-Galatasaray – H. Yeni Malatyaspor maçı beIN SPORTS HD 2 (Hakemi Cüneyt Çakır)
-HK Kayserispor – Fenerbahçe maçı beIN SPORTS HD 3 (Hakemi Halil Umut Meler)
-Trabzonspor – Gençlerbirliği maçı beIN SPORTS MAX HD1 (Hakami Hüseyin Göçek)

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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