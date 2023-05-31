Şampiyonluk kutlamasına o sevinç damga vurdu, Erden Timur ile Lucas Torreira'nın sevinci sosyal medyayı salladı!

Galatasaray, 4-1'lik MKE Ankaragücü galibiyetiyle birlikte Süper Lig'de 23.şampiyonluğuna ulaştı. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte saha içerisindeki sevinç görülmeye değerdi. Özellikle Galatasaray kafilesinde başkanvekili Erden Timur ile yıldız futbolcu Torreira'nın sevinci sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte tüm yedek kulübesi ve yöneticiler Eryaman Stadı'nda sahaya girerek şampiyonluğu kutlandı. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur ile Lucas Torreira ise şampiyonluğu beraber kutlayan isimlerdi.

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