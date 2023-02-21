Sampson Dweh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sampson Dweh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sampson Dweh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sampson Dweh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sampson Dweh 10 Ekim 2001 tarihinde Monrovia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Liberya uyrukludur.Gerçek adı da Sampson Kazorla Dweh Jr. şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sampson Dweh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fella Sports Management yapmaktadır. Sampson Dweh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sampson Dweh'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sampson Dweh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sampson Dweh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sampson Dweh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sampson Dweh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2022 yılında MFK Vyskov

Sampson Dweh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sampson Dweh şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Sampson Dweh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Liberya takımında 24 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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