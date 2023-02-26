Sampson Eduku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sampson Eduku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sampson Eduku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sampson Eduku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sampson Eduku 25 Aralık 1995 tarihinde Sekondi-Takoradi şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sampson Eduku Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sampson Eduku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sampson Eduku'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sampson Eduku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sampson Eduku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sampson Eduku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sampson Eduku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2014 yılında S. Hasaacas

7 Ocak 2015 yılında Karela United

8 Şubat 2018 yılında Elmina Sharks

27 Aralık 2019 yılında S. Hasaacas

1 Ekim 2020 yılında FC Samartex

18 Ağustos 2021 yılında CIK

22 Ağustos 2022 yılında Tamale City

Sampson Eduku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sampson Eduku şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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