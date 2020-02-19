Samsar: "Hedefimiz Rusya’ya vizelerin kaldırılması"

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, geçtiğimiz yıl Rusya'ya resmi pasaport taşıyanlara ve tır şoförlerine vizelerin kalktığını hatırlatarak yeni hedeflerinin tüm pasaport türlerine vizelerin kaldırılması olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya'da yaşayan Türklerin durumlarının ve 2019 yılında Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerini değerlendirdiği bir toplantı gerçekleştirdi. Türkiye'nin Moskova'da bulunan konsolosluk binasında gerçekleşen toplantıya Rusya'da yaşayan çok sayıda iş insanı ve Türk vatandaşı katıldı. Rusya'da Türkiye adına görev yapan diğer konsolos, diplomat ve konsolosluk çalışanlarının da katıldığı toplantıda Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerdeki iyileşme ve ekonomik gelişmeler katılımcılara aktarılırken Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, 2019 yılındaki gelişmelerden birinin resmi ve tır şoförlerinin pasaportlarındaki vizelerin kaldırılması olduğunu ifade etti. Samsar konuşmasında, "Tabii ki bizim hedefimiz, tüm vatandaşlar bağlamında vizelerin kaldırılması. Bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor" diyerek konuya yönelik yoğun istişare halinde olduklarını açıkladı.

Kaynak: İHA