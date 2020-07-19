Samsat’ta deprem sonrası normalleşme çalışmaları

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde depremin izleri silme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem ve 24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremlerde ağır hasarlı olarak tespit edilerek yıkılan evlerin molozları sağlıksız ve çirkin bir görünüm arz ederken Samsat Belediyesi bu molozları ilçe dışına taşıyarak yerini temiz toprak ile dolduruyor.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, depremlerden kalan molozları temizlerken bir yandan da sosyal hayatı normalleştirme kapsamında park, spor ve mesire alanları oluşturduklarını söyledi.

Başkan Fırat, "Samsat'ta insanlar depremle yatıp depremle kalkıyor. Bu psikolojiden bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Bunun için enkazları temizleyerek depremin izlerini silmeye çalışıyoruz. 3 bin kamyon molozu ilçe dışına taşıdık ve bunların yerine bitki yetiştirilebilecek, temiz toprakla dolduruyoruz. Boş alanlarımızı da park, spor alanı veya mesire alanı olarak düzenlemeye çakışıyoruz. Yeni yapmakta olduğumuz parka geçtiğimiz aylarda Van'ın Çaldıran ilçesinde şehit olan hemşehrimiz, Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in ismini vereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA