Samson Akinyoola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samson Akinyoola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samson Akinyoola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samson Akinyoola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samson Akinyoola 3 Mart 2000 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Benin,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Samson Olanrewaju Akinyoola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samson Akinyoola Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Diamond Sports Management yapmaktadır. Samson Akinyoola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 19 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Samson Akinyoola'nin Zamalek SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Samson Akinyoola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samson Akinyoola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samson Akinyoola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samson Akinyoola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2019 yılında Dunajska U19

30 Haziran 2019 yılında 36 Lion FC

10 Eylül 2019 yılında FK Senica

18 Ocak 2021 yılında Caracas FC

19 Eylül 2022 yılında Zamalek

Samson Akinyoola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samson Akinyoola şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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