Samson Akinyoola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samson Akinyoola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samson Akinyoola kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samson Akinyoola ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Samson Akinyoola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samson Akinyoola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samson Akinyoola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samson Akinyoola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samson Akinyoola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samson Akinyoola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samson Akinyoola 3 Mart 2000 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Benin,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Samson Olanrewaju Akinyoola şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samson Akinyoola Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Diamond Sports Management yapmaktadır. Samson Akinyoola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 19 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Samson Akinyoola'nin Zamalek SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Samson Akinyoola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samson Akinyoola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Samson Akinyoola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samson Akinyoola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2019 yılında Dunajska U19

30 Haziran 2019 yılında 36 Lion FC

10 Eylül 2019 yılında FK Senica

18 Ocak 2021 yılında Caracas FC

19 Eylül 2022 yılında Zamalek

Samson Akinyoola kimdir

Samson Akinyoola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samson Akinyoola şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Samson Akinyoola nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Son Haberler
George Taft kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Taft Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
George Taft kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Taft Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mario Holly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Holly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mario Holly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Holly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ethan Young kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Young Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ethan Young kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Young Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Nagy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Nagy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Nagy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Nagy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Çok Okunanlar
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Prof. Dr. Sibel Salman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Sibel Salman'ın biyografisi
Prof. Dr. Sibel Salman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Sibel Salman'ın biyografisi
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi