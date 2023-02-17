Samson Baidoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samson Baidoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samson Baidoo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samson Baidoo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samson Baidoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samson Baidoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samson Baidoo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samson Baidoo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samson Baidoo 31 Mart 2004 tarihinde Graz şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samson Baidoo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Samson Baidoo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samson Baidoo'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Samson Baidooboyu ve yaşı kaç

Samson Baidoo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samson Baidoo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Samson Baidoo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samson Baidoo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2013 yılında GAK Altyapı

1 Şubat 2018 yılında Liefering Alt.

1 Temmuz 2018 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2019 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2020 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2021 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2022 yılında RB Salzburg

Samson Baidoo kimdir

Samson Baidoo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samson Baidoo şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Post SV Graz (2012-)

Samson Baidoo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U18 takımında 5 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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Samson Baidoo nereli

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