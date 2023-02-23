Samson Ebuka Obioha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samson Ebuka Obioha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samson Ebuka Obioha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samson Ebuka Obioha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samson Ebuka Obioha 29 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samson Ebuka Obioha Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wonder Sports yapmaktadır. Samson Ebuka Obioha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SJK Seinäjoki futbol takımında oynamaktadır. SJK Seinäjoki takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Samson Ebuka Obioha'nin SJK Seinäjoki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Samson Ebuka Obioha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samson Ebuka Obioha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samson Ebuka Obioha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samson Ebuka Obioha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2021 yılında Mikkelin

1 Ocak 2022 yılında SJK Seinäjoki

Samson Ebuka Obioha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samson Ebuka Obioha şuan SJK Seinäjoki takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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