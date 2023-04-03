Samson Hakobyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samson Hakobyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samson Hakobyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Samson Hakobyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Samson Hakobyan 10 Eylül 2006 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Սամսոն Հակոբյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Samson Hakobyan Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Pyunik Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erewan II takımına - tarihinde katılmıştır. Samson Hakobyan'nin FC Pyunik Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Samson Hakobyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Samson Hakobyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Samson Hakobyan şuan FC Pyunik Erewan II takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.
Samson Hakobyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Ermenistan U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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