Samson İyede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samson İyede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samson İyede kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samson İyede ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samson İyede kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samson İyede Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samson İyede adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samson İyede Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samson İyede 28 Ocak 1998 tarihinde Orogun şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Samson Iyede Onomigho şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samson İyede Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini football scouting and transfer yapmaktadır. Samson İyede, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Horsens futbol takımında oynamaktadır. AC Horsens takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samson İyede'nin AC Horsens ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Samson İyedeboyu ve yaşı kaç

Samson İyede Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samson İyede isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Samson İyede Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samson İyede futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Midtjylland U19

7 Temmuz 2017 yılında Paide

27 Temmuz 2018 yılında Fremad Amager

31 Ocak 2020 yılında Lommel SK

30 Haziran 2020 yılında Fremad Amager

27 Ocak 2021 yılında FC Fredericia

1 Temmuz 2022 yılında AC Horsens

Samson İyede kimdir

Samson İyede Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samson İyede şuan AC Horsens takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Ebedei (-2015), FC Midtjylland (2016-2017)

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Samson İyede nereli

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