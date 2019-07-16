Samson Özararat Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SAMSON ÖZARARAT KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1951

Samson Özararat kaç yaşında :

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Meslek : Mühendis

Samson Özararat doğum yeri : Konya

SAMSON ÖZARARAT BİYOGRAFİSİ

Samson Özararat, 1951 yılında Konya'da doğmuştur. Aile aslen Bitlis'lidir. Annesinin adı Silva, babası Panos Özararat’dır. Ermeni kökenli Türk vatandaşıydı. Margarit ve Varujan adlarında kardeşi vardır. Konya 19 Mayıs İlkokulu'nu bitirdi. İlkokulda iken merasimlerde mehter takımı davulcusu idi. Ortaokulu İstanbul'da Saint Joseph lisesinin orta kısmında okudu. Liseyi Ankara Fen Lisesi'nde okuyarak mezun oldu. 1970 yılında başladığı (ODTÜ) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği'nden 1974 yılında mezun oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olmasının ardından Türkiye Elektrik Kurumu'nda mühendis olarak çalışmaya başladı. aynı zaman da da ODTÜ'de iş idaresi dalında master yaptı.

Sonra da İstanbul'da Sabancı Holding'de (KORDSA) proje mühendisi olarak çalıştı.

1979-1980 yıllarında askerliğini Deniz Harp Okulu Komutanlığında Yön Eylem Araştırması bölümünde öğretim üyesi olarak yaptı.

Askerliğini bitirdikten sonra 1980 yılında bir Fransız'la evlenerek Fransız vatandaşı oldu ve Nice'e yerleşti. İki çocuk sahibi oldu. Türk vatandaşlığından çıkarıldı.

1980 yılından beri Fransa'da yaşıyor. Ermenistan'a Avrupa'dan yapılan yardımları koordine eden "SOS-ARMENIE" adlı bir yardım kuruluşunun başkanlığını yapmaktadır. Hem Fransız, hem Ermenistan pasaportu vardı. Şimdi sadece Fransız pasaportu var.



Samson Özararat, 1991-1998 yılları arasında Ermenistan Devlet Başkanlığı görevini yapan “Ter Petrosyan”a danışmanlık yaptı.

Samson Özararat, 1993 yılı 12 martında Fransa'da Ter Petrosyan ile Alparslan Türkeş’in buluşmasına arabuluculuk yapmıştı.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği İş Konseyi'nde (KEİK) Ermenistan'ı temsil etti.

12 Aralık 2013 tarihinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) zirvesine katılmak için gittiği Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Ermeni mevkidaşı Edvard Nalbandyan ile bir araya geldi. Bu toplantıya Samson Özararat’da katıldı.