Samson Tijani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samson Tijani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samson Tijani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samson Tijani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samson Tijani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samson Tijani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samson Tijani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samson Tijani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samson Tijani 17 Mayıs 2002 tarihinde Enugu şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Samson Okikiola Tijani şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samson Tijani Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pini Zahavi yapmaktadır. Samson Tijani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Samson Tijani'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Samson Tijani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tijani_samson4/

Samson Tijaniboyu ve yaşı kaç

Samson Tijani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samson Tijani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Samson Tijani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samson Tijani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FDC Vista

1 Ocak 2020 yılında Collins Edwin

27 Temmuz 2020 yılında RB Salzburg

13 Ağu 2020 yılında TSV Hartberg

30 Haziran 2021 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2021 yılında FC Liefering

31 Aralık 2021 yılında RB Salzburg

Samson Tijani kimdir

Samson Tijani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samson Tijani şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Samson Tijani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Nijerya takımında 19 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Nijerya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 14 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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Samson Tijani nereli

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