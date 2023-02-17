Samsondin Ouro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samsondin Ouro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samsondin Ouro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samsondin Ouro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Samsondin Ouro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samsondin Ouro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samsondin Ouro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samsondin Ouro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samsondin Ouro 2 Mart 2000 tarihinde Reutlingen şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Togo uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samsondin Ouro Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Germania Sportagentur GmbH yapmaktadır. Samsondin Ouro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Radomlje futbol takımında oynamaktadır. NK Radomlje takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Samsondin Ouro'nin NK Radomlje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samsondin Ouroboyu ve yaşı kaç

Samsondin Ouro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samsondin Ouro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Samsondin Ouro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samsondin Ouro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Reutlingen Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Reutlingen U17

1 Temmuz 2017 yılında Reutlingen U19

30 Ağu 2019 yılında Din. Zagreb II

1 Ocak 2021 yılında NS Mura

30 Ağu 2022 yılında NK Radomlje

30 Haziran 2023 yılında NS Mura

Samsondin Ouro kimdir

Samsondin Ouro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samsondin Ouro şuan NK Radomlje takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TSV Oberstetten, TSG Reutlingen (-2007), SSV Reutlingen 05 (2007-)

Samsondin Ouro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Togo takımında 6 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Samsondin Ouro nereli

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