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  3. Samsun barosu başkanı yeniden Pınar Gürsel Yıldıran oldu!

Samsun barosu başkanı yeniden Pınar Gürsel Yıldıran oldu!

Samsun Barosu avukatları sandık başına giderek başkanlarını seçtiler. Mevcut başkan Pınar Gürsel Yıldıran yeniden başkan seçilerek Samsun Barosunun seçilmiş ilk kadın başkanı oldu.

Samsun barosu başkanı yeniden Pınar Gürsel Yıldıran oldu!

Pandemi nedeniyle uzun süredir ertelenen Samsun Barosu başkan seçimleri yapıldı. Samsunda avukatlar sandık başına gitti, oy birliğiyle Samsun Baro başkanlarını seçtiler. Mevcut başkan Pınar Gürsel Yıldıran, bu seçimde de şaşırtmadı, yeniden başkan seçilerek Samsun Barosunun seçilmiş ilk kadın başkanı oldu.

Samsun barosu başkanı yeniden Pınar Gürsel Yıldıran oldu!

İKİ ERKEK RAKİBİNİ ELEDİ

Samsun Adliye Sarayı'nda yapılan seçimlere, iki erkek rakibi ile giren Avukat Pınar Gürsel Yıldıran 933 geçerli oyun 497 tanesini alarak 1923 yılında kurulan ve 98. Yılını kutlayan Samsun Barosu'nun tarihindeki ilk kadın başkanı olurken, Av. Burhan Uyan 252, Av. Harun Uyanıkoğlu ise 184 oy aldı.

Samsun barosu başkanı yeniden Pınar Gürsel Yıldıran oldu!

Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami Gürbüz'ün görevi bırakması sonucu baro yönetiminin başkan olarak seçtiği Av. Pınar Gürsel Yıldıran yaptığı açıklamada, "Sonucun bütün meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Samsun Bürosu'na yakışır bir seçim oldu. Bundan sonra sadece başkan ve yönetim olarak değil, bütün meslektaşlarımızla birlikte yöneteceğiz. Sorunlarımızı birlikte aşmaya çalışacağız. Seçimlere katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

 

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