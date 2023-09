Samsun Büyükşehir’den personele yüzde 40 zam

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde 5 bine yakın personelin merakla beklediği maaş zammı ek protokol ile netlik kazandı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, net asgari ücretin üzerine yapılan yüzde 40 artışla en düşük işçi maaşının 16 bin lira olduğunu açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediyesi Konferans salonunda düzenlenen törene Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Belediye İş Sendikası Başkanı İlyas Yiğit, daire başkanları ve belediye personeli katıldı

İmza törenin ardından bir konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir;, "Belediyemizin geldiği ekonomik güç itibariyle, çalışanlarımızı rahatlatacak ek bir protokol imzalama kararı verdik. Ek protokol talebi sendikadan değil bizden geldi. 4 bin 800 personelimize, SASKİ de dahil, asgari ücretin yüzde 40 üzerinde bir zam yapıyoruz. En düşük işçi maaşımız 16 bin lira oluyor. Aile ve çocuk yardımı ve ikramiyeyle en düşük işçi maaşı 17 bin 250 liraları buluyor. Bunun üzerinde maaş alacak çok sayıda personelimizde var" dedi.

Bütçe dengesi içerisinde bir hesap yaptıklarını ifade ederek sözlerini sürdüren Başkan Demir, "Çalışanlarla beraber sağladığımız her performanstan, belediyeye kazandırdığımız her mali güçten çalışanlarımız bundan sonra istifade edecek. Her yıl bu dengeyi koruyacağız. Belediye bütçemizin bir oranını her zaman için biz çalışanımıza vereceğiz. Tamamen toplu sözleşme teamüllerinin dışında. Çalışanlarımızın bugüne kadar ki gayretleriyle biz çok büyük işler başardık" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)