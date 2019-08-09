"Samsun Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi" tefriş proje çalışmaları

"Samsun Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi" tefrişini kapsayan proje hazırlıkları için taraflar bir aya geldi.

Valiliğinin himayesinde İl Sağlık Müdürlüğü yürütücülüğü ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) "Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı"na "Samsun Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi" tefrişini kapsayan proje hazırlığı kapsamında proje iştirakçisi MEDİKÜM ve diğer ilgililerle proje hazırlıkları için müze binasında çeşitli incelemelerde bulunuldu.

Samsun Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi ile; sağlık, toplum, kültür, bilim ve sanat arasındaki diyaloğu güçlendirmek, turizm potansiyelinin ekonomik değere dönüştürülmesini, Samsun'da cerrahi el aletlerinin üretiminin atölyeden sanayiye evrilmesinin sergilenmesini sağlamak ve bu konuda sektör kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Güçlü bir sağlık alt yapısına sahip olan ilimizin sağlık sanayisi ile birlikte Samsun Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi aracılığı ile yaptığı iş birliği, sağlık ve kültürel turizme sağlayacağı katkının yanı sıra cerrahi el aletleri ekonomisini olumlu yönde etkileyerek Samsun'un tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Kaynak: İHA