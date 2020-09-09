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Samsun Devlet Opera ve Balesi açık hava konserleriyle yeni sezonu açıyor

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) 2020-2021 sanat sezonunu açık hava konserleri ile açıyor. SAMDOB'an yapılan açıklamada, açık hava konserlerinde Sağlık Bakanlığının belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenecek salonlar yeni oturma düzeni ile müzikseverleri ağırlayacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi açık hava konserleriyle yeni sezonu açıyor

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) 2020-2021 sanat sezonunu açık hava konserleri ile açıyor.

SAMDOB'dan yapılan açıklamada, açık hava konserlerinde Sağlık Bakanlığının belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen yeni seyirci oturma düzeni ve orkestra dizilimi ile güvenli bir ortam sağlanacağı belirtildi.

Samsun Devlet Opera ve Balesi açık hava konserleriyle yeni sezonu açıyor

Açık hava konserlerinin 17, 19, 21, 24 ve 30 Eylül'de SAMDOB binası önündeki Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, konserlere 1,5 metre arayla sosyal mesafe kuralı gözetilerek 55 kişinin katılım sağlayabileceği vurgulandı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi açık hava konserleriyle yeni sezonu açıyor​​​​​​​

Konserler öncesinde dezenfeksiyon işlemlerinin yanı sıra seyircilerin maske kontrolü ve ateş ölçümü yapılarak konser alanına girişlerinin sağlanacağı açıklandı.

 



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