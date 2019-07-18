Samsun Eczacılar Odasının yeni hizmet binası açıldı

Samsun Eczacılar Odasının yeni hizmet binası törenle hizmete girdi.

Samsun Eczacılar Odasının yeni binası Türkiye'nin dört bir yanından gelen eczacı oda başkanlarının katılımıyla açıldı. Açılışa Samsun Valisi Osman Kaymak, Canik Kaymakamı Mahmut Halhal, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ve farklı illerden gelen Eczacılar katıldı.

Açılışta konuşan Samsun Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Onur Ferhat Karacan, "Bu yıl kurtuluş meşalesinin yakıldığı, bağımsızlık mücadelesinin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılını kutluyoruz. Yeni hizmet binamızın açılışı böyle anlamlı bir zamanda yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Eczacılar Birliğiyle kurulan 1956 yılında 8 eczacı odasından biri olan Samsun Eczacı Odası güzel ve kaliteli örgütlenmelerden biridir. Böyle kurumların her zaman güzel bir yerleşkeye ihtiyacı vardır. Yeni binayı açmanın ve hizmetlerimize hız kesmeden devam edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Karacan'ın ardından kürsüye gelen Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, "Bu kurtuluş meşalesi hiç sönmeyecek. Sağlık alanının emekçileri olarak meşalenin sönmemesi konusunda laik, çağdaş demokratik bir Türkiye konusunda bugüne kadar sürdürdüğümüz mücadeleyi devam ettireceğiz. Samsun Eczacı Odası 63 yıllık bir oda. Bu 63 yıllık süreçte çok sayıda kadro üretmiş, bu kadrolar hem Samsunda önemli işlere imza atmış hem de Türk Eczacılar Birliğinde temsil edilmiş çok kıymetli bir odamız. Hayırlı olsun diliyorum" diye konuştu.

Son olarak kürsüye gelen Samsun Valisi Osman Kaymak ise Milli Mücadele'nin 100. yılına vurgu yaparak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatışının 100. yılı olması nedeniyle Samsun'da birçok program yaptık. Bu sene Türk Eczacılar Birliğinin toplantısının Samsun'da olması bir hayli anlam ifade ediyor. Geçtiğimiz aylarda Samsun bu tür programlara benzer birçok program yaptı. Samsun gerçekten Türkiye'nin en önemli illerinden birisi. Samsun önemli bir ticaret ve tarım kenti olma özelliği taşıyor. Bafra ve Çarşamba Ovalarından ciddi üretimler yapıyoruz. Balıkçılıkta ciddi üretimler yapıyoruz. Sizlere önerim, Samsun'u gezmeden gitmeyin. Çok güzel turistlik yerler var. Son olarak, bu yeni açılan hizmet binasının herkes hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek binanın açılışı gerçekleştirildi. Hizmet binasının yapımında emeği geçenlere 100. yıl özel plaketi verildi. 41 farklı şehirden gelen eczacı oda başkanları hediyelerini Samsun Eczacılar Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan'a takdim etmesiyle açılış son buldu.

Kaynak: İHA