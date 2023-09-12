Samsun Emniyeti suçlulara göz açtırmıyor

SAMSUN (İHA) – Samsun Emniyet Müdürlüğünce 1– 11 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda narkotik madde ele geçirildi. Ayrıca 405 araç trafik men edilirken, 544 aranan şahıs ise yakalandı.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 1– 11 Eylül tarihleri arasında uygulama ve denetimler gerçekleştirdi.

Aranan 544 şahıs yakalandı

Yapılan GBT kontrolleri ile operasyonel çalışmalar sonucunda hırsızlık suçundan hakkında 21 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs, yağma suçundan hakkında 19 yıl 59 ay 252 gün kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında 16 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs, hırsızlık suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs, hırsızlık suçundan hakkında 13 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs, hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 23 ay 48 gün kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hakkında 8 yıl 9 ay cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 544 aranan şahıs yakalandı.

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Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Yapılan çalışmalar neticesinde 18 bin 985 adet Sentetik ecza (Gerica-Lyrca hap), 676,96 gram esrar, 382,45 gram metamfetamin, 792,99 gram sentetik kannabinoid (Bonzai),10 adet Ecstasy hap, 52 kök keneviri, 97,37 gram kokain 7 milyon 678 bin 400 dal boş makaron, 2 bin 820 dal dolu makaron,119 adet emtia, 20 litre etil alkol, 92 litre kaçak içki, 28 paket Nargile jeli ele geçirildi. Ayrıca 75 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet kuru sıkı tabanca, 12 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet şarjör, 216 adet kesici alet, 715 adet çeşitli çaplarda fişek, 6,34 gram skunk'a yine yapılan çalışmalar sonucunda ele geçirildi.

405 araç trafikten men edildi

1 ile 11Eylül tarihleri arasında 8 bin 682 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı. 405 Araç trafikten men edildi. Ayrıca eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 95 kişiye trafik eğitimi verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü çalışmaları

Asayiş Şube Müdürlüğü, merkez ve dış ilçe emniyet müdürlüklerince şok uygulamalar ve yol uygulamaları yapıldı. Asayiş ekiplerince 1- 11 tarihleri arasında yapılan GBT kontrolleri neticesinde aranması bulunan 149 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. 4 araç trafikten men edildi. Bin 31 adet araca işlem yapıldı. Ayrıca yapılan denetimlerde 71 adet tabanca, 23 adet kuru sıkı tabanca, 11 adet av tüfeği, 567 adet çeşitli çaplarda fişek, 216 adet kesici alet, 3,33 gram kokain, 61,25 gram esrar maddesi, 285,19 gram sentetik kannabinoid, 64,02 gram metanfematin, 3 adet extasy hap ve 3 bin 685 adet sentetik ecza (gerica-lyrca hap) ele geçirildi.

Kom Şube Müdürlüğü çalışmaları

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalarda

1 Eylül 2023 – 11 Eylül 2023 tarihleri arasında 3 adet FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, 5 adet 5607 SKM, 1 adet 6136 SKM olmak üzere toplam 9 olay meydana geldi. Bu olaylarda 18 şahıs yakalandı. Meydana gelen olaylarda 7 milyom 678 bin 400 dal boş makaron, 2 bin 820 dal dolu makaron, 119 adet emtia, 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 69 adet fişek, 20 litre etil alkol, 92 litre kaçak içki, 28 paket nargile jeli ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplam 198 olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 263 şahıs yakalandı. Meydana gelen olaylarda 615,56 gram esrar, 507,8 gram sentetik kannabinoid, 5 bin 300 adet sentetik ecza, 7 adet ecstasy hap, 315,63 gram metamfetamin, 52 kök kenevir, 94,04 gram kokain, 6,34 gram skunk, 4 adet esrarlı sigara, 3 adet tabanca, 79 adet mermi fişeği, 1 adet tüfek ele geçirildi.

Güvenlik Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar

Güvenlik Şube Müdürlüğünce suç kapsamlarında toplam 2 olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 4 şahsa adli işlem yapılmıştır. Ayrıca GBT sorgulamaları neticesinde 4 şahıs yakalandı, 19 araca idari işlem yapılmıştır.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü çalışmaları

1 - 11 Eylül tarihleri arasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nü yakından ilgilendiren 5 olay meydana gelmiştir. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 şahıs, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında soruşturma yürütülen 3 şahıs yakalandı. Yapılan GBT sorgulamalarında ve meydana gelen olaylarda yakalanan toplam 9 şahıstan 0,15 gram esrar maddesi, 2,8 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet kullanma aparatı ele geçirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar

Meydana gelen 17 olay sonucunda 22 şahıs tespit edildi. Ayrıca GBT sorgulamaları neticesinde de 3 şahıs yakalandı.

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri çalışmaları

Ekiplerce uygulama noktalarında yapılan denetimlerde 7 bin 632 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. 133 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. 401 araç trafikten men edilmiştir. 4 araca abart egzoz nedeniyle cezai işlem uygulandı. 154 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, 808 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 214 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 304 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 43 araca fazla yolcu taşımaktan, 159 araca kırmızı ışık ihlalinden, 922 araca duraklama ve park etme kurallarına uymama ve 144 sürücüye alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 4 araç sürücüsüne ilgili belediyeden izin ve ruhsat almaksızın yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapmaktan cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)