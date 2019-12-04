Samsun Engelligücü’ne anlamlı destek

VM Medical Park Samsun Hastanesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Medical Park Samsun Engelligücü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ve Ampute Futbol Takımından sporcu ve yöneticileri akşam yemeğinde ağırladı.

VM Medical Park Samsun Hastanesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, sponsoru olduğu Medical Park Samsun Engelligücü Gençlik ve Spor Kulübünü bir otelde düzenlenen akşam yemeğinde misafir etti. Yemeğe Medical Park Samsun Engelligücü Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Elmalı, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ve Ampute Futbol Takımından sporcular, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu, AK Parti İl Yönetim Kurulu'ndan Sosyal İşler Başkanı Ahmet Muştu, antrenörler, sporcular ve VM Medical Park Samsun Hastanesi'nden yöneticiler katıldı.

Yemek sırasında kısa bir konuşma yapan Başkan İlhan Elmalı, "Bizlere 10 yıldır ana sponsorluk yapan, maddi ve manevi olarak sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 10-16 Engelliler Haftası'nda değil, 365 gün bizlerin yanında olan VM Medical Park Samsun Hastanesi'ne, kulübümüzün onursal başkanı MLP Care Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Dr. Hikmet Çavuş'a, Hastane Genel Müdürümüz Dr. Hakan Özcan'a ve tüm çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaynak: İHA