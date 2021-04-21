Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü açıkladı, Gıdada taklit ve tağşişe ağır ceza

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam gıda ürünlerinde taklit ve tağşişle ilgili açıklama yaptı. İl Müdürü İbrahim Sağlam yaptığı açıklamada, "Gıda ve yem işletmecileri ürettikleri, ithal ettikleri, kendi adı ve ticari unvanı ile piyasaya arz ettikleri ürünlerin mevzuata uygunluğundan bizzat sorumludurlar." açıklamasında bulundu.

HATALAR TEKRARLANINCA CEZA MİKTARI ARTIYOR

Sağlam, cezalarla ilgili şu bilgileri verdi: "Taklit veya tağşiş fiilinin; üreten veya ithal eden gıda veya yem işletmecileri tarafından işlenmesi halinde; ilk ihlalde 54 bin 555 Türk Lirasından az olmamak ve 545 bin 550 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezası uygulanır. Fiili üç yıl içerisinde birinci kez tekrarlaması durumunda 109 bin 110 Türk Lirasından az olmamak ve 1 milyon 91 bin 100 Türk Lirasını aşmamak kaydıyla yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezası uygulanır. Fiilin üç yıl içerisinde ikinci kez tekrarlaması durumunda Kanunun 40. maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi gereği işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur" hükmü getirilmiştir."

YAŞANACAK MAĞDURİYETLERE KARŞI UYARDI

İl Müdürü İbrahim Sağlam söz konusu Kanun ve alt uygulamaları ile ilgili gerek kamuoyunu ve gerekse bu ürünleri üreten, piyasaya arz eden, ithal eden kişi veya gıda ve yem işletmecilerini ileride bir mağduriyet yaşanmaması için uyararak, "Derdimiz gıda ve yem maddeleri üreten veya piyasaya arz eden veya ithal eden kişi veya işletmelere para cezası uygulamak değildir. Derdimiz insanımızın en güvenilir, temiz ve kolay bir şekilde gıdaya ulaşmasını sağlamaktır. Kişilerin sağlığı tehlikeye sokacak gıda ve yemlerin üretimi ve piyasaya arzı ile gıdalarda taklit ve tağşişin hapis cezasını gerektirecek ağır derecede cezalara maruz kaldığını, tüketicinin nihayetinde bir insan veya diğer canlılar olduğunu, bu nedenle gıda ve yem maddelerinin üretiminde ve piyasaya arzında, hem üreticilerimizin ve hem de piyasaya arz edenlerin kanunlara ve yönetmeliklere uygun şekilde üretim yapmaları ve piyasaya arz etmeleri konusunda daha dikkatli davranmaları gerekmektedir. Bizler ve gıda kontrol ekiplerimiz, ilimiz ve ilçelerimizde vatandaşlarımızın ve faaliyet konularımız kapsamında tüm canlıların güvenilir gıda ve yeme ulaşmaları konusunda 7/24 vazifemize devam etmekteyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı