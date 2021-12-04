Samsun İlkadım'da feci kaza! Refüje çarptıktan sonra başka araca çarptı: 5'i sağlıkçı 7 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza gece saatlerinde aradeniz sahil yolu Atatürk Bulvarı Ankara kara yolu ayrımında meydana geldi. Süleyman Ö'nün hakimiyetindeki 55 AEF 459 plakalı otomobil, refüje çarparak savrulduktan sonra aynı yönde seyir halinde olan .Onur K.'nın kullandığı 34 ZH 6817 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sağlık çalışanı Onur K. idaresindeki otomobil devrildi. Kazada Onur K. ve sağlık çalışanı 4 arkadaşı ile diğer araçtaki 2 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan sağlık çalışanları, görev yaptıkları özel hastaneye, diğer yaralılar ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bir süre kapanan Karadeniz sahil yolunda trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.