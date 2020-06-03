Samsun kamu hastanelerinde poliklinik hizmetlerinde normale dönüş dönemi başlıyor

Samsun İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kamu hastanelerinde sunulan poliklinik hizmetinin kontrollü sosyal hayat dönemi çerçevesinde normale dönmesi için ilk adımlar atılmaya başlandı.

Normale dönüşün ilk adımları hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç şunları söyledi: "Kovid-19 salgınında Samsun ili olarak başarılı bir mücadele yürüttük. Virüsün yayılım hızını kontrol altına aldık ve bir düşüş eğrisi elde etmeyi başardık. Bu olumlu tablo bize sağlıkta normalleşme için Sağlık Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda planlama yapma imkânı verdi. Bu çerçevede Samsun olarak Haziran ve Temmuz aylarında kademeli olarak tüm hastanelerimizde normale dönmeyi amaçlıyoruz. Bu geçiş döneminde çalışanlarımızın ve hastalarımızın sağlığını korumak için olmazsa olmaz üç kuralımız olacak. Birincisi; maskesiz sağlık tesislerimize giriş kabul edilmeyecek ve kesinlikle hastane içinde bulunan herkes (çalışan, öğrenci, hasta, refakatçi gibi) hastanede bulunduğu süre boyunca maske takacak. İkincisi, tüm muayene başvuruları Merkezi Hekim Randevu Sistemi (Alo 182) üzerinden yapılacağından, ayaktan randevusuz başvuru yapan hastalarımızı, bu kademeli geçiş döneminde kabul edemeyeceğiz. Bu nedenle hastalarımızın mutlaka hastanemize gelmeden önce MHRS Alo 182 üzerinden randevu almasını rica ediyoruz. Her hastanemizde idari ve tıbbi kadrolar tarafından oluşturulan kurullarımızla, pandeminin tekrar yayılmasına yol açmayacak sayıda muayene sayıları belirlendi. Bu süreci MHRS sistemi üzerinden randevu alarak, virüsün etkin olabileceği kalabalık ortamlar oluşturmadan geçmemiz hepimizin önceliği. Acil durumlar için, acil servislerimiz zaten pandemi döneminde olduğu gibi şimdi de kesintisiz olarak hizmet vermeyi sürdürecek. Üçüncü ve en önemli kuralımız ise hastane içinde, tüm genel alanlar, bekleme alanları, geçiş alanları ve muayene bölümlerinde hasta ve hasta yakınlarımızın sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek, aralarındaki 1 metre mesafeyi korumaları. Merdivenlerden çıkarken, koridorda yürürken önlerindeki kişiyle aralarında mutlaka 3-4 adım mesafe bırakmaları. Bu amaçla bekleme alanlarımızdaki koltuk sayılarımızı azalttık, koltuklarımıza hasta ve hasta yakınlarının sosyal mesafeye uygun olarak oturmaları konusunda uyarı yazıları yerleştirdik. Bu üç temel kuralımız dışında, halkımızdan muayene süreciyle ilgili birkaç da isteğimiz olacak. Öncelikle hastalarımızın muayene randevularına erkenden değil, en fazla 15 dakika önce gelmesini ve muayene süreçlerinde sağlık durumları gerekli kılmıyorsa, beraberlerinde akraba ve yakınlarıyla gelmemelerini istiyoruz. İhtiyaç duyulan durumlarda bir refakatçiye izin vereceğiz ama poliklinik alanına kalabalık girişlere izin vermeyeceğiz, muayene işlemi için gerekmedikçe hasta yakınını poliklinik odasına almayacağız. Hastanelerimizde birçok alana el dezenfektanları yerleştirdik. Hasta ve hasta yakınlarımızın hastanede bulundukları süre boyunca, elleri farklı yüzeylerle temas ettiğinde mutlaka bu dezenfektanlarımızı kullanmalarını, kişisel hijyenlerine dikkat etmelerini istiyoruz. Ayrıca hasta ve hasta yakınlarımızın muayene alanları dışında farklı hastane alanlarına gitmesini istemiyoruz. Virüs bize bulaşmak için, bizi bir arada ve yoğun temas içinde, kalabalık alanlarda istiyor. Kendimizi hastane içinde bile, kalabalık alanlardan izole eder, temastan kaçınırsak, virüse ikinci bir çoğalma şansı vermemiş oluruz. Aldığımız temel önlemlerin nedeni tam olarak budur. Virüse ikinci bir şans verip, geri dönüş imkânı tanımamak. Kontrollü geçiş dönemi boyunca süreci, muayene sayılarımızı, hastalarımızın tedbirlere uyumunu yakından takip edeceğiz, Haziran dönemindeki verilere göre bu dönemi hasarsız bir şekilde atlattığımızı görürsek, inşallah Temmuz ayı itibariyle tam kapasite poliklinik hizmeti sunmak için de gerekli planlamalarımızı yaptık. İnşallah bu süreci sorun yaşamadan, ikinci bir dalgaya neden olmadan, halkımızla birlikte başarıyla atlatacağız. Süreç ve yapılacak yeni düzenlemeler hakkında, halkımıza ve basınımıza gerekli bilgilendirmeleri yapmaya yine devam edeceğiz."

Kaynak: İHA