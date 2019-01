Samsun meclisinde "Cumhur İttifakı"

2019 yılının ilk Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında Denetim Komisyonu üyeleri Cumhur İttifakı üyelerinden seçildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılındaki ilk meclis toplantısı Meclis Başkanvekili Turan Çakır başkanlığında Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. Meclis gündeminde yer alan 35 maddenin tamamı, meclis üyelerinin oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi. Mecliste yapılan Denetim Komisyonu oylamasında 4 AK Parti'li ve 1 MHP'li meclis üyesi olmak üzere toplam 5 üye Cumhur İttifakı'ndan seçildi.

Şehit ve Gaziler unutulmadı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi, şehit ve gazilerin adını yaşatmak için kolları sıvadı. Sokak isimlerinin değiştirilmesi maddesi kapsamında geçen ay şehit olan polis memuru Servet Aslan'ın isminin Çarşamba'daki Meltem Sokak'ın yerine verilmesi, Bafra ilçesindeki 3. Geçit Sokak isminin Gazi J. Uzm. Onb. Ahmet Çalışkan Sokak ve Bafra ilçesindeki Cemiyet 4. Sokak isminin Gazi J. Er. Hasan Ayar Sokak olarak düzenlenmesini içeren madde ilgili komisyona havale edildi. Sokak isimlerinin değiştirilmesine ilişkin madde komisyondan geçtikten sonra mecliste onaylandığı takdirde karara bağlanacak.

Denetim Komisyonunda Cumhur İttifakı

Yılın ilk meclisinde ayrıca Denetim Komisyonu seçimi gizli oy sistemi ile belirlendi. Cumhur İttifakı'nın belediye meclisine de yansıdığı komisyon seçimlerinde AK Partili meclis üyeleri Hacı Bilal Arslan 48 oy, Kaşif Kurtoğlu 48 oy, Sebahattin Şen 48, Mahmut Çalışkan 49 oy alarak seçilirken, MHP meclis üyesi Abdullah Fincan da 51 oy alarak Denetim Komisyonuna seçildi. 1 oy geçersiz sayılırken, 10 oy ise boş çıktı. Meclisteki bazı üyeler seçimlerin ardından, "Cumhur İttifakı buraya da yansıdı" diye espri yaptılar.

Geçici işçi maddesine açıklık getirildi

Meclis sonunda açıklamalarda bulunan Turan Çakır, 5. gündem maddesi olan "Geçici işçi vize cetvellerinin tasdiki" maddesinin İŞKUR'dan alınan geçici işçilerle karıştırılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Geçici işçileri kapsayan madde, uzun yıllardır belediyede geçici işçi kadrosunda çalışanlar vardı. Bunlarla alakalı madde her yıl meclise gelip vize edilmesi gerekiyor. Yani tekrar meclis kararıyla uzatılması gerekiyor. Her yıl yaptığımız bir şey. Bu çalışanlar arasında 20-25 yıl çalışanlar var. Bu madde yeni personel alımıyla alakalı değil. Bu şartlarda belediyemizde çalışan 25-30 kişi vardı. Emekli olanlarla birlikte en son 5-6 kişi anca kaldı. Son kişi emekli olan kadar bu madde her yıl meclise gelmeye devam edecek. Yani burada yeni bir işçi alma söz konusu değil. Bu Toplum Yararına Programlar kapsamında işe alınan geçici işçilerle karıştırılmasın. İŞKUR her TYP kapsamında kurumlara belirli bir kontenjan pay ediyor. Geçen haftaki kurada bize 20 işçi düşmüştü. Bizim yine geçici işçi talebimiz oldu. İŞKUR bu tahsisi bize yaparsa İŞKUR kanalıyla işe başlayanlar olacak. Bu geçici işçilerin parasını İŞKUR ödeyecek. Biz ihtiyacımıza göre bazen 100-200 kişi ihtiyaç belirliyoruz ama bu işçilerin kontenjan dağılımını İŞKUR Genel Müdürlüğü gerçekleştiriyor. O yüzden bu meclis maddesindeki geçici işçi vizesiyle, İŞKUR'dan alınan geçici işçiler birbirine karıştırılmasın" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, komisyon kararlarını karara bağlamak için 15 Ocak Salı günü tekrar toplanacak.

Kaynak: İHA