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Samsun protokolü yeni yıla denize açılarak girdi

SAMSUN Valisi Osman Kaymak ve beraberindeki heyet, yeni yıla sahil güvenliğe ait gemi ile açıldıkları denizde girdi.

Samsun protokolü yeni yıla denize açılarak girdi

SAMSUN Valisi Osman Kaymak ve beraberindeki heyet, yeni yıla sahil güvenliğe ait gemi ile açıldıkları denizde girdi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nı ziyaret eden Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile beraberindeki heyet, 2020'ye dakikalar kala TCSG-87 gemisiyle denize açıldı. Yaklaşık 1 saat süren gemi gezisinin ardından protokol üyeleri kıyıya döndü. Protokole Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir de eşlik etti.

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Kaynak: DHA




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