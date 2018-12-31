Samsun semalarında sığırcıkların dansı

SAMSUN'da, binlerce sığırcığın gökyüzünde dans edercesine yaptığı uçuş, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi. Onur Anıtı'nın üzerinde seyirlik görüntüler oluşturan kuşlar, çevredekiler tarafından görüntülendi.

Sonbahar ve kış aylarında sürüler halinde gökyüzünde şekiller çizerek uçan sığırcıklar, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde görüldü. Caddede yer alan Onur Anıtı'nın üzerinde dakikalarca uçan ve farklı şekiller oluşturan kuşlar, çevredekilerin ilgisini çekti.

CEP TELEFONLARI İLE GÖRÜNTÜLEDİLER

İlçe sakinleri, ilginç görüntüler oluşturan kuşları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı. Sığırcıklar bür süre bölgede toplu halde uçarken, daha sonra gözden kayboldu.

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DHA