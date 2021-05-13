Samsun Terme'de acı olay! İmam Fatih Akkuş, namaz çıkışı maganda kurşunuyla öldü

Alınan bilgilere göre olay Terme ilçesindeki Taşlık Mahallesi’nde gerçekleşti. Bayram namazının çıkışında bazı vatandaşlar tarafından havaya ateş açıldı. Ateş sonucunda 3 kurşun mahallenin 31 yaşındaki imam hatibi Fatih Akkuş’un vücuduna isabet etti.

YERE YIĞILDI

Kurşunların isabet etmesiyle Akkuş yere düşerken vatandaşlar, dururumu 112'ye bildirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları muayenede imam Fatih Akkuş’un hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fatih Akkuş’un cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri içinde Akkuş'un cansız bedeni Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.