Samsun Terme'de acı olay! İmam Fatih Akkuş, namaz çıkışı maganda kurşunuyla öldü
Samsun'un Terme ilçesinde bayram namazının ardından vatandaşların havaya ateş açmasıyla vücuduna 3 kurşun isabet eden cami imamı Fatih Akkuş olay yerinde hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre olay Terme ilçesindeki Taşlık Mahallesi’nde gerçekleşti. Bayram namazının çıkışında bazı vatandaşlar tarafından havaya ateş açıldı. Ateş sonucunda 3 kurşun mahallenin 31 yaşındaki imam hatibi Fatih Akkuş’un vücuduna isabet etti.
YERE YIĞILDI
Kurşunların isabet etmesiyle Akkuş yere düşerken vatandaşlar, dururumu 112'ye bildirildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları muayenede imam Fatih Akkuş’un hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Fatih Akkuş’un cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri içinde Akkuş'un cansız bedeni Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.