Samsun TSO’nun 2019 yılı bütçesi 9 milyon 950 bin TL

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Aralık ayı olağan meclis toplantısında, 2019 yılı tahmini bütçesi 9 milyon 950 bin TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

2019 tahmini gelir-gider bütçesine desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yeni yılın herkese sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini de temenni etti.

Samsun TSO 2018 yılının son meclis toplantısı Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında gerçekleştirildi. Davut Altan Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2018 yılı bütçesi, gerçekleştirdikleri faaliyetler, asgari ücret ve diğer konular hakkında bilgi verdi.

2017 yılında 8 milyon 720 bin lira olan bütçelerinin 27 Aralık itibariyle 10 milyon 890 bin lirayı bulduğunu ifade eden Murzioğlu, gider bütçelerinin ise 6 milyon 757 bin 221 lira olarak gerçekleştiğini belirtti.

"Oda olarak A sınıfı belgeye sahibiz"

TOBB tarafından yüksek standartta sürdürülebilir hizmet vermek amacıyla uygulama başlatıldığını aktaran Murzioğlu, "Akreditasyon sistemi olarak tabir ettiğimiz bu uygulama kapsamında odamız bu sisteme dahil olan ilk odalardan bir tanesi. A sınıfı belgeye sahibiz. Bu ay içerisinde de belgeyi tekrar yeniledik. Bugün Chicago'daki oda hangi ölçekteyse bizim odamız da aynı ölçekte ve A kalite de bir oda" dedi.

"Devlet destekli alacak sigortası uygulamasına geçilecek"

1 Ocak itibariyle KOBİ'lerin alacaklarını tahsis etme noktasında devlet destekli alacak sigortası uygulamasına geçileceğini kaydeden Murzioğlu, "Alacağınıza karşı bir ekspertiz yaptırarak alacağınızı sigorta yaptırabiliyorsunuz. Alacağınızı alamadığınız takdirde araçtaki hasar gibi alacağınızı da sigortalı ettirmiş oluyorsunuz" diye konuştu.

"Asgari ücret istediğimiz gibi olmadı"

Geçtiğimiz günlerde açıklanan asgari ücret hakkında da konuşan Murzioğlu, "Bizim hükümete teklifimiz "asgari ücreti brüt 2 bin 500 lira yapın, işçiye de verebildiğiniz kadarını verin" olmuştu. "İşveren olarak bizden 2 bin 500 lira çıksın. Siz 2 bin-2 bin 100 lira verin, bizden de 400 lira alın ve 2 bin 500 lira yapın" dedik. Ama dediğimiz gibi olmadı. 2 bin 20 lira oldu. Bizden çıkarı da 3 bin 6 lira oldu. Burada devlet desteği 9 aydı, 12 aya çıkarıldı. Bu da net değil" şeklinde konuştu.

"Finans sektörünün kalbi Samsun'da atacak"

Ocak aynın ikinci döneminde TOBB ev sahipliğinde Finans Sektörü Diyaloğu Güçlendirme Toplantısı'nın Samsun'da yapılacağı bilgisini veren Murzioğlu, bütün finans kurumlarının CEO'ları ve genel müdürlerinin Samsun'da olacağını söyledi.

Murzioğlu, İmar Barışı'nın uzatılmasının da gündemde olduğunu sözlerine ekledi.

2019 tahmini bütçesi kabul edildi

Murzioğlu'nun konuşmasının ardından Samsun TSO 2019 tahmini bütçesi hakkında sunum yapan TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Demir, "Yaptığımız çalışmalar sonucunda 2019 bütçesi için bütçemizi yüzde 15 oranında artırarak gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede baktığımızda bütçemizi 9 milyon 950 bin lira olarak sunacağız. Fasıllar halinde ise gelir bütçemizi 15 fasıldan oluşturduk. 2019 yılı için tahmini gider bütçemiz ise 9 milyon 950 bin lira olarak denk bir bütçe halinde bütçemizi hazırladık" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: İHA