Samsun Üniversitesi Teknik Bilimler MYO’ya YÖK’ten onay

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörlüğü'nün Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) kurulması konusundaki teklifi Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında incelenerek kabul edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ballıca Yerleşkesi'nde eğitime başlayacak olan meslek yüksekokulunun teknik bir üniversite olma hedeflerine katkı sağlayacağını söyledi. Ballıca Yerleşkesi'ni Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile üretim ve AR-GE merkezine dönüştürmeye çalıştıklarını belirten Rektör Aydın, Teknik Bilimler MYO bünyesinde açılacak olan bölümlerin ilgili fakültelerle işbirliği içerisinde mevcut atölye ve laboratuvar altyapısını kullanarak öğrencilerini iş dünyasının aradığı niteliklerde bir ara eleman olarak mezun edeceklerini ifade etti. Ballıca Yerleşkesi içerisinde bulunan hangarların Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun kullanımına tahsis edileceğini kaydeden Rektör Aydın, yüksekokul programları için gerekli derslik, atölye, laboratuvar ve öğretim elemanı ofislerinin bu hangarların içerisine yapılacağını ve mevcut fiziksel olanakları en etkin bir şekilde kullanarak eğitime başlanacağını dile getirdi.

Samsun Üniversitesi'ne bağlı olarak açılacak olan Teknik Bilimler MYO'da ise şu bölümler bulunacak:

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Raylı Sistemler Teknolojisi, Uçuş Harekat Yöneticiliği ve Uçak Teknolojisi.

Kaynak: İHA