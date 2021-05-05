Samsun ve çevre illerde sessizlik hakim

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanmanın 6. gününde Samsun'da cadde, meydan ve sahiller boş kaldı.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu kentte, polis ekipleri olası ihlallere karşı sık sık denetim yaptı.

Şehirde normal zamanlarda yaya yoğunluğu olan Cumhuriyet ve Saathane meydanları, Mecidiye Caddesi ile araç trafiğinin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı, İstiklal ve Gazi caddeleri gibi bölgeler sessizliğe büründü.

Kentin belirli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor. Denetimler nedeniyle Atatürk Bulvarı'ndaki kontrol noktalarında ise yer yer uzun araç kuyrukları oluştu.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, vaka sayılarında son 4 haftadır yakalanan düşüş ile şehrin en çok vaka görülen iller arasında 40'ıncı sıraya gerilediği belirtildi.

Düşüş eğiliminin tedbir ve kurallara azami oranda dikkat edildiğinde salgınla mücadelede başarıya ulaşabileceği vurgulanan açıklamada, "Ancak, bu güzel gelişme bizi asla rehavete sevk etmemeli ve bayram sonrası için ümit ettiğimiz çok daha sağlıklı günlerle aramıza mesafe koymamalıdır. Bu konuda dikkatli davranmaya devam ederek, verilen emeklerin heba olmasına fırsat vermeyeceğinize inanıyor, desteğiniz için teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verildi.

TOKAT

Tokat'ta tam kapanmaya vatandaşların uydukları görüldü.

Kentin en işlek yerleri olan Cumhuriyet Meydanı, Behzat ve Gaziosmanpaşa bulvarlarında yaya ve araç trafiğinin azaldığı görüldü.

Polis ekipleri kent genelindeki kavşaklarda denetimlerini sürdürüyor.

Kent girişinde jandarma ve polis ekipleri uygulamalarına devam ediyor.

ÇANKIRI

Çankırı'da da tam kapanma dolayısıyla kent merkezindeki işlek noktalardan Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı boş kaldı.

Polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde sıkı şekilde sürdürdüğü denetimlerde, kurallara uymayanlara para cezası uygulanıyor.

KASTAMONU

Kastamonu'da ise kentin işlek yerlerinden Nasrullah, Cumhuriyet meydanları ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, uygulama noktalarının yanı sıra cadde ve sokaklar ile alışveriş merkezlerinde kontrollerine devam ediyor. Jandarma ekipleri de kontrol noktaları ile köylerde denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekipleri de sık sık vatandaşların evlerinde kalmaları gerektiği yönünde anons yapıyor.

ÇORUM

Çorum'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim.

Vatandaşların kısıtlamaya büyük oranda uyduğunun görüldüğü kentte meydan ve caddeler boş kaldı.

Polis ve jandarma ekiplerinin kısıtlama ihlallerine karşı denetimleri sürüyor.

AMASYA

Amasya'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek bölgelerinden Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri denetimlerini artırırken, sık sık vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunuluyor.

SİNOP

Sinop'ta tam kapanma nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik dikkati çekiyor.

Kısıtlama dolasıyla emniyet ve jandarma ekiplerince kent genelinde farklı noktalarda yapılan denetimler sürerken, kısıtlamayı ihlal edenlere ise idari işlem uygulanıyor.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI