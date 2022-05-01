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  3. Samsun'a ikinci acı haber! MSB duyurdu! Uzman Çavuş Mümin Çarkçı şehit oldu! Baba olacaktı...

Samsun'a ikinci acı haber! MSB duyurdu! Uzman Çavuş Mümin Çarkçı şehit oldu! Baba olacaktı...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda Uzman Çavuş Mümin Çarkçı'nın şehit olduğu öğrenildi.

Samsun'a ikinci acı haber! MSB duyurdu! Uzman Çavuş Mümin Çarkçı şehit oldu! Baba olacaktı...

Samsun'a ikinci şehit haberi geldi. Şehit sözleşmeli er Nurettin Uzun'un cenazesine toprağa vermeden ikinci şehit acısı yaşadı. 19 Mayıs ilçesi Düzköy mahallesi doğumlu uzman çavuş Mümin Çarkçı görev yaptığı Kuzey Irak'ta şehit oldu.

EVLİ VE EŞİ HAMİLE...

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Düzköy mahallesi doğumlu olman 30 yaşındaki uzman çavuş Mümin Çarkçı'nın, görev yaptığı Kuzey Irak'ta mayın patlaması sonucu şehit olduğu öğrenildi. Şehit Mümin Çarkçı'nın evli ve eşinin ise hamile olduğu bildirilirken acı haber ailesine bu sabah saatlerinde verildi.

Samsun'a ikinci acı haber! MSB duyurdu! Uzman Çavuş Mümin Çarkçı şehit oldu! Baba olacaktı...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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